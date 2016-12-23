Медики опровергли информацию об отравлении метанолом в Братске

Врачи определили, что мужчина, госпитализированный в Братске с подозрением на отравление метиловым спиртом, употреблял обычный алкоголь.
Ирина Вагунова, глава пресс-службы мэрии Братска: «У мужчины, который был госпитализирован, отравление „Боярышником“ не подтвердилось. Медики установили, что речь идет о бытовом запое. Мужчина на фоне происходящего в Иркутске испугался последствий и вызвал скорую помощь».
Вагунова также сообщила, что в настоящее время мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, цитирует ТАСС. У мужчины острое отравление этиловым спиртом. Медики говорят, что пациент пока еще в тяжелом состоянии, но динамика хорошая.
Ранее в Минздраве Иркутской области сообщили, что число жертв отравления метанолом в этом регионе возросло до 74 человек. По делу о массовом отравлении задержаны 13 человек, двое из них до окончания расследования помещены под домашний арест.
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