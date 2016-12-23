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  • 23.12, 06:59

В Братске зафиксирован первый случай отравления метанолом

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В Братске зафиксирован первый случай отравления метанолом

В Братске зафиксирован первый случай отравления метанолом

В Иркутске возросло число жертв отравления суррогатным алкоголем. Первый пациент с признаками отравления метанолом госпитализирован в Братске.

В Минздраве Иркутской области сообщили, что число жертв отравления метанолом возросло до 74 человек.

Татьяна Шкурская, пресс-секретарь регионального Минздрава: «Всего от отравления пострадали 122 человек, из них к настоящему времени скончались 74… Один человек с подозрением на отравление метанолом госпитализирован в городе Братск на севере Иркутской области. Состояние его тяжелое».

По словам Шкурской, 31 пациент с симптомами отравления остаются в больницах, девять человек выписаны в связи с выздоровлением. Еще восемь самостоятельно покинули лечебные учреждения, цитирует «Интерфакс».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе рейдов за сутки иркутская полиция изъяла 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник». Кроме того обнаружено свыше 22 тысяч литров алкогольной продукции, которую продавали с нарушениями законодательства, пишет ТАСС.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем началось в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие с симптомами отравления метанолом стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. Сначала предполагалось, что все они употребляли спиртосодержащую жидкость «Концентрат для ванн „Боярышник“». Однако позже выяснилось, что часть отравившихся метиловым спиртом пили водку, купленную в обычных магазинах.

По делу о массовом отравлении суррогатом задержаны 13 человек, двое из них до окончания расследования помещены под домашний арест. В регионе введен режим ЧС. Запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. А штраф за продажу суррогатного алкоголя теперь составит 15% годового оборота магазина.

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