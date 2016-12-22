#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Хвост
Хвост 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.12, 04:08
Родители экс-студентки Карауловой до последнего надеялись на снисхождение. Исламское государство, приговоры, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Родители экс-студентки Карауловой до последнего надеялись на снисхождение

7 комментариев

Родители экс-студентки Карауловой до последнего надеялись на снисхождение

Родители <nobr>экс-студентки</nobr> Карауловой до последнего надеялись на снисхождение

    В Москве суд вынес приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой, которая поменяла имя и фамилию, и теперь проходит по документам как Александра Иванова. Девушка получила 4,5 года колонии.

    21-летнюю Варвару Караулову, или, как ее называют теперь, Александру Иванову, признали виновной в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Взрослые ошибки — взрослое наказание. 4,5 года реального срока — это чуть меньше, чем требовал гособвинитель.

    На крыльце суда — растерянные родители. Они до последнего надеялись на снисхождение, но приговор оказался для них слишком суровым. Отец того и гляди заплачет. Совсем как в июне прошлого года в Стамбуле, только там слезы были от счастья. Тогда после нескольких дней поиска сотрудники Интерпола нашли пропавшую москвичку Варвару Караулову на границе с Сирией, где она, по версии следствия, вместе с еще 12 россиянами пыталась присоединиться к боевикам ИГИЛ.

    Уже дома девушка рассказала, что причиной бегства была любовь. Мол познакомилась в Интернете с парнем, неким Владом, потеряла голову и помчалась к нему за семейным счастьем. Это уже позже, в процессе расследования спецслужб, выяснилось, что молодого человека зовут и не Владом, а Айратом Саматовым. И он вербовщик. Обо всем этом, Варвара Караулова, по ее словам, не знала.

    Девушку допросили, пожурили и отпустили. Она сменила имя, обратилась к психологу и вроде бы начала новую жизнь. А в октябре, после того как сотрудники ФСБ задержали таинственного вербовщика, к Карауловым пришли с обыском. И нашли доказательства того, что Варвара продолжала общаться с террористами и планировала новую попытку попасть в Сирию, хотя родители утверждают обратное.

    Под арестом Варвара Караулова пробыла почти год. Дала признательные показания, а позже от них отказалась. В своем последнем слове бывшая отличница еще раз заявила, что воевать не собиралась, но суд уже не поверил. Адвокаты девушки, впрочем, говорят, что это не точка, а запятая — история еще не закончилась. Сразу после вынесения приговора они подали апелляцию, передает корреспондент НТВ Светлана Гордеева.

    Новости по теме

    Побег студентки МГУ в «Исламское государство»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru