Родители экс-студентки Карауловой до последнего надеялись на снисхождение

В Москве суд вынес приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой, которая поменяла имя и фамилию, и теперь проходит по документам как Александра Иванова. Девушка получила 4,5 года колонии.4,5 года реального срока — это чуть меньше, чем требовал гособвинитель.
На крыльце суда — растерянные родители. Они до последнего надеялись на снисхождение, но приговор оказался для них слишком суровым. Отец того и гляди заплачет. Совсем как в июне прошлого года в Стамбуле, только там слезы были от счастья. Тогда после нескольких дней поиска сотрудники Интерпола нашли пропавшую москвичку Варвару Караулову на границе с Сирией, где она, по версии следствия, вместе с еще 12 россиянами пыталась присоединиться к боевикам ИГИЛ.
Уже дома девушка рассказала, что причиной бегства была любовь. Мол познакомилась в Интернете с парнем, неким Владом, потеряла голову и помчалась к нему за семейным счастьем. Это уже позже, в процессе расследования спецслужб, выяснилось, что молодого человека зовут и не Владом, а Айратом Саматовым. И он вербовщик. Обо всем этом, Варвара Караулова, по ее словам, не знала.
Девушку допросили, пожурили и отпустили. Она сменила имя, обратилась к психологу и вроде бы начала новую жизнь. А в октябре, после того как сотрудники ФСБ задержали таинственного вербовщика, к Карауловым пришли с обыском. И нашли доказательства того, что Варвара продолжала общаться с террористами и планировала новую попытку попасть в Сирию, хотя родители утверждают обратное.
Под арестом Варвара Караулова пробыла почти год. Дала признательные показания, а позже от них отказалась. В своем последнем слове бывшая отличница еще раз заявила, что воевать не собиралась, но суд уже не поверил. Адвокаты девушки, впрочем, говорят, что это не точка, а запятая — история еще не закончилась. Сразу после вынесения приговора они подали апелляцию, передает корреспондент НТВ Светлана Гордеева.
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