Шойгу рассказал о наращивании военного потенциала НАТО у границ России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает наращивать боевой потенциал у границ России и усиливает разведку у границ России.
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За последние десять лет, по словам Шойгу, группировка НАТО у российских границ увеличилась в три раза, у западных границ — в восемь раз. К тому же в Европе на территории Бельгии, Италии, Нидерландов и ФРГ, расположены более 200 модернизированных авиабомб с ядерным зарядом, добавил министр.
Также Шойгу обратил внимание на то, что в последнее время у границ России активизировалась деятельность разведслужб стран НАТО.
Сергей Шойгу: «Увеличилось общее количество полетов их разведывательной авиации: у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз».
Для сравнения Шойгу напомнил, что в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298а в этом году их насчитывается уже 852.
Глава Минобороны также отметил, что «НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность».
изменение баланса сил в мире и у российских границ, чтобы своевременно вносить коррективы в планы обороны.
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