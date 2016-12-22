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  • 23.12, 01:58

Шойгу рассказал о наращивании военного потенциала НАТО у границ России

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Шойгу рассказал о наращивании военного потенциала НАТО у границ России

Шойгу рассказал о наращивании военного потенциала НАТО у границ России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает наращивать боевой потенциал у границ России и усиливает разведку у границ России.

Сергей Шойгу: «Вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ».

За последние десять лет, по словам Шойгу, группировка НАТО у российских границ увеличилась в три раза, у западных границ — в восемь раз. К тому же в Европе на территории Бельгии, Италии, Нидерландов и ФРГ, расположены более 200 модернизированных авиабомб с ядерным зарядом, добавил министр.

Также Шойгу обратил внимание на то, что в последнее время у границ России активизировалась деятельность разведслужб стран НАТО.

Сергей Шойгу: «Увеличилось общее количество полетов их разведывательной авиации: у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз».

Для сравнения Шойгу напомнил, что в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298а в этом году их насчитывается уже 852.

Глава Минобороны также отметил, что «НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность».

Ранее президент России Владимир Путин поручил четко отслеживать изменение баланса сил в мире и у российских границ, чтобы своевременно вносить коррективы в планы обороны.

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