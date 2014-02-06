О сериале

На НТВ — культовый сериал о десантниках, которые даже на «гражданке» чтут кодекс военного братства.



Эта история началась, когда бывших десантников Андрея Веснина, Сергея Попова по прозвищу Поп и Игоря Снегирёва, для друзей — Птицу, пригласил в ресторан их бывший сослуживец — Валерий Карасёв по прозвищу Вобла, намереваясь рассказать товарищам о чем-то важном. Но дружеское застолье закончилось трагически: вспомнив давние обиды, Снегирёв начал выяснять отношения с Карасёвым, и в момент их потасовки непонятно откуда взявшийся человек произвел роковой выстрел, после которого Вобла упал замертво… Пока друзья безрезультатно пытались привести Карасёва в чувство, очевидцы вызвали милицию. Армейские товарищи быстро сообразили, что будут главными подозреваемыми, и в версию про неизвестного стрелка никто не поверит. Выхода у них не было: ребята скрылись с места преступления, решив во что бы то ни стало найти убийцу…



За десантниками началась настоящая охота. По их следу пошли и сотрудники милиции, и бандиты, и наркоторговцы. Единственной их надеждой стало собственное расследование и поимка настоящих убийц.



В погоне за правдой бесстрашным бойцам предстоит столкнуться с массой трудностей и опасностей, но они пойдут до конца, ведь настоящие десантники бывшими не бывают!



Режиссер-постановщик : Андрей Коршунов.

В ролях: Павел Майков, Виталий Кудрявцев, Александр Барановский, Александр Большаков, Сергей Воробьёв, Елена Мартыненко, Наталья Васильева, Андрей Астраханцев, Валерий Дегтярь и др.

Креативный продюсер: Алексей Рыбин.

Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов.

Производство: кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу НТВ, 2010 г.