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  • 22.12, 17:48

Десант есть десант

Десант есть десант

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О сериале

На НТВ — культовый сериал о десантниках, которые даже на «гражданке» чтут кодекс военного братства.

Эта история началась, когда бывших десантников Андрея Веснина, Сергея Попова по прозвищу Поп и Игоря Снегирёва, для друзей — Птицу, пригласил в ресторан их бывший сослуживец — Валерий Карасёв по прозвищу Вобла, намереваясь рассказать товарищам о чем-то важном. Но дружеское застолье закончилось трагически: вспомнив давние обиды, Снегирёв начал выяснять отношения с Карасёвым, и в момент их потасовки непонятно откуда взявшийся человек произвел роковой выстрел, после которого Вобла упал замертво… Пока друзья безрезультатно пытались привести Карасёва в чувство, очевидцы вызвали милицию. Армейские товарищи быстро сообразили, что будут главными подозреваемыми, и в версию про неизвестного стрелка никто не поверит. Выхода у них не было: ребята скрылись с места преступления, решив во что бы то ни стало найти убийцу…

За десантниками началась настоящая охота. По их следу пошли и сотрудники милиции, и бандиты, и наркоторговцы. Единственной их надеждой стало собственное расследование и поимка настоящих убийц.

В погоне за правдой бесстрашным бойцам предстоит столкнуться с массой трудностей и опасностей, но они пойдут до конца, ведь настоящие десантники бывшими не бывают!

Режиссер-постановщик: Андрей Коршунов.
В ролях: Павел Майков, Виталий Кудрявцев, Александр Барановский, Александр Большаков, Сергей Воробьёв, Елена Мартыненко, Наталья Васильева, Андрей Астраханцев, Валерий Дегтярь и др.
Креативный продюсер: Алексей Рыбин.
Продюсеры: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов.
Производство: кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу НТВ, 2010 г.

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