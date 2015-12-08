О сериале

Ироническая мелодрама о женщине, снятый великолепным женским коллективом — Ниной Садур, Марией Сапрыкиной, Ларисой Бочаровой, Аллой Максименко и Ольгой Музалевой. А кто лучше них может разобраться в загадочной женской душе?



В наш суматошный век ей приходится быть сильной. Надежда Петровна Ромашова должна работать, чтобы прокормить троих детей и дать им достойное образование. Все чаяния она возлагает на свою «кормилицу» — изрядно потрепанную временем и дорогами машину. Надежда занимается частным извозом и становится участницей целой вереницы интересных событий.



Автор сценария: Нина Садур, Мария Сапрыкина, Лариса Бочарова, Алла Максименко.

Режиссер: Ольга Музалева.

Оператор: Сергей Мокрицкий.

Композитор: Ангелина Романенко.

В ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Рудина, Александр Чернявский, Екатерина Голубова, Анастасия Киндрук, Евгений Крайнов, Андрей Рапопорт, Елена Полянская, Александра Назарова, Галина Стаханова, Валерий Жуков и др.

Производство: «Новый Русский Сериал», Россия, 2003 г.