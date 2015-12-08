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  • 22.12, 17:45

Таксистка

Таксистка

Кадры из сериала

  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Таксистка». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

О сериале

Ироническая мелодрама о женщине, снятый великолепным женским коллективом — Ниной Садур, Марией Сапрыкиной, Ларисой Бочаровой, Аллой Максименко и Ольгой Музалевой. А кто лучше них может разобраться в загадочной женской душе?

В наш суматошный век ей приходится быть сильной. Надежда Петровна Ромашова должна работать, чтобы прокормить троих детей и дать им достойное образование. Все чаяния она возлагает на свою «кормилицу» — изрядно потрепанную временем и дорогами машину. Надежда занимается частным извозом и становится участницей целой вереницы интересных событий.

Автор сценария: Нина Садур, Мария Сапрыкина, Лариса Бочарова, Алла Максименко.
Режиссер: Ольга Музалева.
Оператор: Сергей Мокрицкий.
Композитор: Ангелина Романенко.
В ролях: Людмила Артемьева, Татьяна Рудина, Александр Чернявский, Екатерина Голубова, Анастасия Киндрук, Евгений Крайнов, Андрей Рапопорт, Елена Полянская, Александра Назарова, Галина Стаханова, Валерий Жуков и др.
Производство: «Новый Русский Сериал», Россия, 2003 г.

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