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  • 22.12, 17:54

Ментовские войны — 4

Ментовские войны — 4

Сериал «Ментовские воины — 4» — 7 и 8 сентября на НТВ

Война начнется в выходные! — Сериал «Ментовские войны — 4» в 19:50 на НТВ

Кадры из сериала

  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Ментовские войны — 4». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

О сериале

Опытный оперативник Роман Шилов оставил службу в полиции и устроился на место начальника службы безопасности нефтяного концерна, предприятия которого находятся в Сибири. Он давненько не бывал на берегах Невы и вот, по прошествии нескольких лет, собирается вместе с подругой Леной вернуться в Петербург.

Незадолго до их возвращения в городе происходит ряд громких убийств: гибнут представители крупного бизнеса. Кто открыл кровавую охоту на бизнесменов и чего добиваются преступники?

Шилову поступает предложение принять участие в расследовании, но он не желает снова окунаться в криминальную стихию. Однако угроза собственной жизни и страх за судьбу возлюбленной вынуждают его ввязаться в это дело и довести его до конца…

Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Романов.
Режиссер: Егор Абросимов.
Оператор: Алексей Солодов.
Художник-постановщик: Анвар Гумаров.
Композиторы: Павел Мальков, Максим Кошеваров.
В ролях: Александр Устюгов, Алексей Завьялов, Дмитрий Быковский, Всеволод Цурило, Рашит Билялов, Никита Куликов, Михаил Карпенко, Анатолий Узденский, Наталья Бурмистрова и др.
Сопродюсер: Андрей Каморин.
Продюсер: Ада Ставиская.
Производство: кинокомпания «Форвард-Фильм», ООО «Студия Панорама», Россия, 2008 г.

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