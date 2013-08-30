О сериале
Опытный оперативник Роман Шилов оставил службу в полиции и устроился на место начальника службы безопасности нефтяного концерна, предприятия которого находятся в Сибири. Он давненько не бывал на берегах Невы и вот, по прошествии нескольких лет, собирается вместе с подругой Леной вернуться в Петербург.
Незадолго до их возвращения в городе происходит ряд громких убийств: гибнут представители крупного бизнеса. Кто открыл кровавую охоту на бизнесменов и чего добиваются преступники?
Шилову поступает предложение принять участие в расследовании, но он не желает снова окунаться в криминальную стихию. Однако угроза собственной жизни и страх за судьбу возлюбленной вынуждают его ввязаться в это дело и довести его до конца…
Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Романов.
Режиссер: Егор Абросимов.
Оператор: Алексей Солодов.
Художник-постановщик: Анвар Гумаров.
Композиторы: Павел Мальков, Максим Кошеваров.
В ролях: Александр Устюгов, Алексей Завьялов, Дмитрий Быковский, Всеволод Цурило, Рашит Билялов, Никита Куликов, Михаил Карпенко, Анатолий Узденский, Наталья Бурмистрова и др.
Сопродюсер: Андрей Каморин.
Продюсер: Ада Ставиская.
Производство: кинокомпания «Форвард-Фильм», ООО «Студия Панорама», Россия, 2008 г.