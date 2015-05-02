О сериале

Весна 1941 года. В небольшом провинциальном городке живет большая семья Новиковых: отец, мать и дети — сыновья Петя и Алёша и дочка Катя. Она заканчивает 9-й класс, с дворовыми мальчишками, как заправский сорванец, беззаботно гоняет в футбол, прыгает по крышам и не собирается взрослеть. Весна 41-го должна была стать порой ее первой любви — соседский хулиган Пашка давно на нее заглядывается, но все надежды и мечты рушатся в один миг…



В мирную жизнь врывается война, и мгновенно от дружной семьи Новиковых остаются одни осколки. Отец, а потом и Пашка уходят добровольцами на фронт, маму обвиняют в спекуляции и по законам военного времени арестовывают. Средний брат едет в эвакуацию. Внезапно Катя остается в городе совершенно одна. Теперь она — медсестра в военном госпитале. На дорогах войны Катя быстро научится отличать верность от предательства, смотреть в глаза собственным страхам и даже в моменты смертельной опасности сохранять веру.



В пронзительной и искренней истории Кати Новиковой отражена судьба целого военного поколения — многих тысяч 15–16-летних , которые прошли через войну и испытали все — голод и лишения, горечь потерянной юности, радость победы и боль утраты.



«Катя» — одна судьба, одна война. А сколько таких судеб, растоптанных и покореженных войной, досталось им, военному поколению, тем, кто весной 41-го тоже гонял в футбол, влюблялся и совсем не хотел умирать?..



Автор сценария: Валерия Костина.

Режиссер-постановщик : Эльёр Ишмухамедов.

Оператор-постановщик : Владимир Панков.

Композитор: Александр Бакхаус.

В ролях: Катерина Шпица, Николай Кисличенко, Елена Яковлева, Ингеборга Дапкунайте, Алёна Бабенко, Дмитрий Нагиев, Александр Феклистов, Борис Щербаков, Анатолий Лобоцкий, Тамара Акулова и др.

Продюсер: Сергей Сендык.

Производство: ООО «Максимус», студия «Пирамида», Россия, 2009 г.