О сериале

В финальной части самого популярного отечественного сериала начальника следственного отдела Сергея Глухарёва ждут новые дела и новые жизненные испытания. Все точки над i будут расставлены, все долги розданы, все враги наказаны!



Каждый день работы в отделе внутренних дел — это неожиданные встречи и новые расследования, калейдоскоп событий и человеческих судеб. Глухарёв, устав от одиночества, начнет всерьез задумываться о создании семьи, и его лучшему другу — оперативнику Антошину — тоже предстоит серьезно разобраться в своей запутанной личной жизни. Друзьям также предложат открыть свой собственный бизнес, их ждет очередная проверка на прочность — в отношениях между собой и с любимыми. И каждому придется сделать нелегкий выбор.



А как сложится дальнейшая судьба других героев сериала? Кто в итоге станет начальником легендарного ОВД — Ирина Зимина или Стас Карпов? Останется ли работать в отделе Коля Тарасов? Кто встанет между закадычными приятелями — следователями Агаповым и Черенковым? И во что выльются отношения Насти со своим возлюбленным Денисом Антошиным?



Автор сценария: Илья Куликов.

Режиссеры: Тимур Алпатов, Борис Казаков, Сергей Лесогоров.

Оператор: Сергей Воронцов.

Композитор: Алексей Шелыгин.

В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков, Виктория Тарасова, Владимир Фекленко, Мария Болтнева, Владислав Котлярский, Борис Покровский, Александр Бобров, Мария Рассказова, Юлия Самойленко, Евгений Самарин и др.

Продюсер: Ефим Любинский (ООО «Дикси-ТВ »).

Производство: ООО «Фильм 232», 2011 г.