О сериале

Герои сериала — семья Крапивиных. Глава семейства — муж Сергей — бескомпромиссный следователь городской межрайонной прокуратуры, занимающийся как рутинной работой по обеспечению прокурорского надзора, так и оперативной — раскрытием преступлений. Закон для него превыше всего!



Жена Тамара — замначальника уголовного розыска ОВД одного из районов Москвы. Профессионал высокого уровня, она обладает быстрой реакцией и способна на рисковые поступки, а восстановление справедливости, по ее мнению, гораздо важнее соблюдения буквы закона. Именно это нередко становится причиной конфликтов у супругов Крапивиных, хотя стычки происходят и на почве бытовых разногласий…



Каждая серия посвящена расследованию одного или нескольких преступлений. К примеру, таинственной смерти бизнесмена в стриптиз-клубе или «случайной» гибели прохожего от шальной пули, нападению на инкассаторов или ритуальному убийству гадалки…



Суровые рабочие будни, семейные конфликты, служебные романы и масса комедийных ситуаций — все это вошло в объемное, красочное и остросюжетное «Дело Крапивиных»!



Авторы сценария: Ольга Гурова, Вера Шер, Юлия Мацук (при участии Алексея Зернова и Ольги Князевой).

Режиссер-постановщик : Станислав Егерев.

Операторы-постановщики : Виталий Коневцов, Иван Малютин.

В ролях: Сергей Мурзин, Юлия Яблонская, Ирина Усок, Юрий Яфаев, Антон Кукушкин.

Продюсеры: Олег Осипов, Тимур Вайнштейн.

Производство: ООО «ЛЕАН-М » в сотрудничестве с «ЧБк фильм» по заказу НТВ, 2010 г.