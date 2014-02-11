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  • 23.12, 01:57

Дело Крапивиных

Дело Крапивиных

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О сериале

Герои сериала — семья Крапивиных. Глава семейства — муж Сергей — бескомпромиссный следователь городской межрайонной прокуратуры, занимающийся как рутинной работой по обеспечению прокурорского надзора, так и оперативной — раскрытием преступлений. Закон для него превыше всего!

Жена Тамара — замначальника уголовного розыска ОВД одного из районов Москвы. Профессионал высокого уровня, она обладает быстрой реакцией и способна на рисковые поступки, а восстановление справедливости, по ее мнению, гораздо важнее соблюдения буквы закона. Именно это нередко становится причиной конфликтов у супругов Крапивиных, хотя стычки происходят и на почве бытовых разногласий…

Каждая серия посвящена расследованию одного или нескольких преступлений. К примеру, таинственной смерти бизнесмена в стриптиз-клубе или «случайной» гибели прохожего от шальной пули, нападению на инкассаторов или ритуальному убийству гадалки…

Суровые рабочие будни, семейные конфликты, служебные романы и масса комедийных ситуаций — все это вошло в объемное, красочное и остросюжетное «Дело Крапивиных»!

Авторы сценария: Ольга Гурова, Вера Шер, Юлия Мацук (при участии Алексея Зернова и Ольги Князевой).
Режиссер-постановщик: Станислав Егерев.
Операторы-постановщики: Виталий Коневцов, Иван Малютин.
В ролях: Сергей Мурзин, Юлия Яблонская, Ирина Усок, Юрий Яфаев, Антон Кукушкин.
Продюсеры: Олег Осипов, Тимур Вайнштейн.
Производство: ООО «ЛЕАН-М» в сотрудничестве с «ЧБк фильм» по заказу НТВ, 2010 г.

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