О сериале

Гарлем — так прозвали жители спальный район одного из крупных российских городов. При попустительстве властей он превратился в настоящее гетто, где процветает торговля наркотиками, школьные учителя боятся своих жестоких учеников, способных убить за плохую оценку, а местные стражи правопорядка не рискуют в позднее время появляться на улицах. Все давно махнули рукой на проблемный район, и только капитан полиции Игорь Светлов готов рискнуть собой и дать отпор зарвавшимся бандитам.



«Брат за брата»

Автор сценария: Андрей Тумаркин.

Режиссеры: Олег Туранский, Олег Ларин.

Операторы: Сергей Рябец, Сергей Бойко.

В ролях: Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Константин Стрельников, Егор

Клейменов, Сергей Романюк, Анна Казючиц, Максим Дрозд, Виталий Линецкий, Станислав Боклан.

Производство: кинокомпания Star Media, 2010 г.



«Брат за брата — 2»

Авторы сценария: Андрей Тумаркин, Андрей Фадеев, Михаил Бобровник, Михаил Колодинский, Александр Гэгмен, Владимир Куковякин, Роберт Ровник, Игорь Тер-Карапетов .

Режиссеры: Олег Туранский, Олег Филипенко.

Операторы: Сергей Рябец, Сергей Бойко.

В ролях: Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Константин Стрельников, Егор

Клейменов, Анна Донченко, Владимир Горянский, Алексей Арестович, Виктория Билан и др.

Производство: кинокомпания Star Media, 2012 г.



«Брат за брата — 3»

Авторы сценария: Андрей Тумаркин, Игорь Тер-Карапетов , Михаил Колодинский, Михаил Бобровник, Владимир Куковякин, Алан Хурумов, Александр Горобец.

Режиссеры: Олег Туранский, Олег Филипенко.

Операторыи: Сергей Бойко, Сергей Рябец.

В ролях: Ярослав Бойко, Егор Клеймёнов, Владимир Стеклов, Фархад Махмудов, Владимир Маслаков, Анатолий Зиновенко, Борис Смирнов, Виктор Кошель, Александр Мельник, Юрий Игнатенко, Сергей Малюга, и др.

Производство: кинокомпания Star Media, 2014 г.