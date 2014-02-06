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  • 22.12, 17:45

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Брат за брата

Брат за брата

Игорь Светлов и его команда готовы рискнуть собой в жестокой борьбе с криминалом. «Брат за брата — 3» — на НТВ

Он не боится угроз и готов принять неравный бой с опасным противником! «Брат за брата — 3» — по будням в 19:45

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Серии «Брат за брата — 3»

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Фильм «Брат за брата. Послесловие к третьему сезону»

О сериале

Гарлем — так прозвали жители спальный район одного из крупных российских городов. При попустительстве властей он превратился в настоящее гетто, где процветает торговля наркотиками, школьные учителя боятся своих жестоких учеников, способных убить за плохую оценку, а местные стражи правопорядка не рискуют в позднее время появляться на улицах. Все давно махнули рукой на проблемный район, и только капитан полиции Игорь Светлов готов рискнуть собой и дать отпор зарвавшимся бандитам.

«Брат за брата»
Автор сценария: Андрей Тумаркин.
Режиссеры: Олег Туранский, Олег Ларин.
Операторы: Сергей Рябец, Сергей Бойко.
В ролях: Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Константин Стрельников, Егор
Клейменов, Сергей Романюк, Анна Казючиц, Максим Дрозд, Виталий Линецкий, Станислав Боклан.
Производство: кинокомпания Star Media, 2010 г.

«Брат за брата — 2»
Авторы сценария: Андрей Тумаркин, Андрей Фадеев, Михаил Бобровник, Михаил Колодинский, Александр Гэгмен, Владимир Куковякин, Роберт Ровник, Игорь Тер-Карапетов.
Режиссеры: Олег Туранский, Олег Филипенко.
Операторы: Сергей Рябец, Сергей Бойко.
В ролях: Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Константин Стрельников, Егор
Клейменов, Анна Донченко, Владимир Горянский, Алексей Арестович, Виктория Билан и др.
Производство: кинокомпания Star Media, 2012 г.

«Брат за брата — 3»
Авторы сценария: Андрей Тумаркин, Игорь Тер-Карапетов, Михаил Колодинский, Михаил Бобровник, Владимир Куковякин, Алан Хурумов, Александр Горобец.
Режиссеры: Олег Туранский, Олег Филипенко.
Операторыи: Сергей Бойко, Сергей Рябец.
В ролях: Ярослав Бойко, Егор Клеймёнов, Владимир Стеклов, Фархад Махмудов, Владимир Маслаков, Анатолий Зиновенко, Борис Смирнов, Виктор Кошель, Александр Мельник, Юрий Игнатенко, Сергей Малюга, и др.
Производство: кинокомпания Star Media, 2014 г.

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