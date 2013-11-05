О сериале

Формат А4 — это самый обычный формат писчей бумаги, с которой ежедневно имеют дело тысячи людей — от учеников средней школы до великих писателей, от заурядных клерков до ученых с мировыми именами. В руках гения простой лист становится шедевром, в руках бездаря — никчемной бумажкой. Так и с женщинами: рядом с достойными мужчинами они расцветают, рядом с самовлюбленными и напыщенными — чахнут. Паб Анны, который она назвала в честь себя и своих подруг — Алёны, Аллы и Антонины — не просто место постоянных встреч, но и арена целых сюжетных коллизий.



Анна — 32-летняя привлекательная женщина, талантливая и энергичная. Она не слишком рано начала свой бизнес, что не могло не изменить ее саму и отношения с мужем Виктором. С Виктором они вместе со студенческих времен, искренне привязаны друг к другу, но чувства уже порядком увяли. Анна мечтает о ребенке и отсутствие детей воспринимает как трагедию. Витя гораздо спокойнее к этому относится, а, возможно, лишь по-мужски прячет эмоции. Анна все больше времени проводит с подругами в пабе, заводит легкие любовные интрижки. Мудрая и справедливая, она прекрасно понимает, что слишком сильно раскачала «любовную лодку» и без последствий это не пройдет…



Спортивная и жизнерадостная Антонина — некогда счастливая жена и мать — остается одна. Она не смогла простить мужа за измену и подала на развод. Девушка из хорошей семьи, быстро перешедшая из-под опеки родителей под опеку супруга, в свои 28 лет заново начинает самостоятельную жизнь. Благо, Антоша — не кисейная барышня: она увлекается экстремальными видами спорта. Получив возможность вести свой бизнес, она стала владелицей магазина спортивного оружия и снаряжения. Но с головой в работу Антонина не ушла и с тропы поисков счастья не свернула. Но задумывалась ли она, что счастье может оказаться ближе, чем кажется?



Милая стерва Алёна — одноклассница Антонины, успешный дизайнер интерьера и самая свободная из подруг в вопросах секса. Она часто завязывает любовные отношения со своими клиентами-мужчинами , но радости ей это не приносит. Она серьезно полагает, что не создана для семьи и детей, что дизайнерская одежда и йога — единственные достойные увлечения. На самом деле она отзывчивая и верная, в лепешку расшибется, но сделает все, если ее попросили о помощи.



Самая молодая из подруг — «романтичная провинциалка» Алла. Ей всего 25. Знакомство с тремя подругами состоялось недавно, прямо в пабе у Анны. Она органично вписалась в сплоченную группу девушек и стала неотъемлемой ее частью. Ее история и комична, и драматична: она встречается сразу с двумя молодыми предпринимателями — москвичом и петербуржцем, и оба часто курсируют по делам бизнеса между двумя столицами. Когда Алла понимает, что беременна, основным вопросом ее окружения станет вопрос отцовства, но саму Аллочку это, кажется, и вовсе не интересует. Полная загадок и не слишком открытая особа многое о себе держит в тайне.



Мир «Формата А4» — это живой город с динамичной жизнью улиц, кафе, парков и офисов. Он полон энергичных, сочных красок, отражений в зеркальных поверхностях — будь то витрины, окна бизнес-центра , фитнес-клуба , зеркало в магазине или просто лужа. Мир героинь — это блистательный Петербург прошлого и будущего, а настоящее — это четыре «А», четыре подруги, влюбленных в город и мечтающих найти себя, свое место под солнцем и своих принцев.



В рассказе о поиске женской идентификации невозможно обойтись без мужчин. Как и не обойтись без эротических сцен — они будут присутствовать в каждой серии, являясь неотъемлемой частью жизни героинь. Для них и для мужчин, которых они выбирают, секс — это и продолжение любви, и повод познакомиться, и извинение, и поощрение, и даже эксперимент над собой.



Автор сценария: Ануш Варданян.

Режиссер: Андрей Либенсон.

В ролях: Александра Мареева, Сабина Ахмедова, Анна Лутцева, Настя Задорожная, Кирилл Жандаров, Сергей Евдокимов и др.

Производство: «Триикс Медиа», 2011 г.