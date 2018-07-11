В Калининградской области начались учения с «Искандерами»

На одном из полигонов в Калининградской области начались учения, в которых задействованы
оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М».
Роман Мартов, представитель Балтийского флота: «В ходе плановых учений подразделения ракетного соединения были подняты по тревоге и совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) „Искандер-М“».
Во время учений проверяется работоспособность систем ракет и маршевых двигателей, установка на них боевых частей, а также выполняются мероприятия по перегрузке ракет с использованием транспортно-заряжающих машин.
В настоящее время Балтийский флот располагает в Калининградской области несколькими ударными системами. Это, в частности, ОТРК «Искандер-М», способный работать по наземным целям береговой ракетный комплекс «Бастион». Там же базируются два малых ракетных корабля — носителя крылатых ракет «Калибр-НК», отмечает «Интерфакс».
Во время учений проверяется работоспособность систем ракет и маршевых двигателей, установка на них боевых частей, а также выполняются мероприятия по перегрузке ракет с использованием транспортно-заряжающих машин.
В настоящее время Балтийский флот располагает в Калининградской области несколькими ударными системами. Это, в частности, ОТРК «Искандер-М», способный работать по наземным целям береговой ракетный комплекс «Бастион». Там же базируются два малых ракетных корабля — носителя крылатых ракет «Калибр-НК», отмечает «Интерфакс».
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