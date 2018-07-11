В эфире телеканала НТВ 16 июля выйдет продолжение четвертого сезона детективного сериала «Лесник. Своя земля» с Олегом Штефанко в главной роли.
По сюжету бывший спецназовец Леонид Зубов (Олег Штефанко) работает в тайге лесником. За несколько лет ему удалось собрать свою команду: вместе с охотником Глебом Сивым (Алексей Булдаков) и старшим следователем прокуратуры Виктором Дроновым (Александр Цуркан) он успешно борется с незаконным предпринимательством, пресекает попытки браконьерства на своей территории, а также помогает жителям уже родной деревни Ольховки.
В новых сериях Зубову предстоит встреча с давним врагом Александром Астаповским, который приезжает в тайгу наладить прибыльный бизнес. Между ними разгорается война за лесной массив, который для одного — «своя земля», а для другого — очередной ресурс для прибыльного бизнеса. И перед Зубовым встает задача показать, кто в лесу настоящий хозяин.
Олег Штефанко: «Четвертый сезон „Лесника“, по-моему, самый сильный и интересный. Начиная с того, что он снят технически качественнее (камеры, аппаратура, картинка на экране), снят как настоящее кино. Много новых, интересных героев, есть захватывающие истории, не выдуманные, а настоящие. Когда читал сценарий, не верил, что такое бывает в жизни, а оказывается, бывает: все истории взяты из полицейских архивов. Очень много хороших сильных историй, не оставивших нас равнодушными даже во время съемок, когда одно и то же приходилось снимать и два, и пять, и семь раз».
Продолжение детективного сериала «Лесник. Своя земля» — с 16 июля на НТВ.
В новых сериях Зубову предстоит встреча с давним врагом Александром Астаповским, который приезжает в тайгу наладить прибыльный бизнес. Между ними разгорается война за лесной массив, который для одного — «своя земля», а для другого — очередной ресурс для прибыльного бизнеса. И перед Зубовым встает задача показать, кто в лесу настоящий хозяин.
Олег Штефанко: «Четвертый сезон „Лесника“, по-моему, самый сильный и интересный. Начиная с того, что он снят технически качественнее (камеры, аппаратура, картинка на экране), снят как настоящее кино. Много новых, интересных героев, есть захватывающие истории, не выдуманные, а настоящие. Когда читал сценарий, не верил, что такое бывает в жизни, а оказывается, бывает: все истории взяты из полицейских архивов. Очень много хороших сильных историй, не оставивших нас равнодушными даже во время съемок, когда одно и то же приходилось снимать и два, и пять, и семь раз».
Продолжение детективного сериала «Лесник. Своя земля» — с 16 июля на НТВ.
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