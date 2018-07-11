Путин приехал на Валаам

Президент России Владимир Путин прибыл на Валаам, как и год назад, в день памяти основателей
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.
Приехав в монастырь, Путин посетил божественную литургию, которую провел в Спасо-Преображенском соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Там президент принял таинство причастия и пообщался с прихожанами, поздравив их с праздником. После богослужения глава государства прогулялся по территории монастыря в сопровождении патриарха, передает ТАСС.
Валаам — самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера (Карелия). Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Hовгорода вместе с первыми православными миссионерами.
Валаамский монастырь сейчас остается не только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Валаам — самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера (Карелия). Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Hовгорода вместе с первыми православными миссионерами.
Валаамский монастырь сейчас остается не только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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