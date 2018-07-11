    Обучение, патенты, льготы: в России задумались, как упростить жизнь работающих пенсионеров. пенсии, пенсионеры, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбучение, патенты, льготы: в России задумались, как упростить жизнь работающих пенсионеров

    Обучение, патенты, льготы: в России задумались, как упростить жизнь работающих пенсионеров

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    Обучение, патенты, льготы: в России задумались, как упростить жизнь работающих пенсионеров

    Обучение, патенты, льготы: в России задумались, как упростить жизнь работающих пенсионеров

    Обучение, патенты, льготы: в России задумались, как упростить жизнь работающих пенсионеров

      Политики, общественники и бизнесмены задумались, как помочь россиянам, которые и после выхода на заслуженный отдых хотят работать. Многие из них — об этом говорят данные социологов — завершив основную карьеру, предпочитают работать на себя. Какие варианты самостоятельной занятости есть для людей почтенного возраста и можно ли упростить для них процедуру оформления своего дела, выяснял репортер НТВ Михаил Плахотник.

      Восемь процентов возрастного населения готово трудоустроить себя само. Еще 19% готовы доучиться и продолжать работу неполный рабочий день. Это результаты большого исследования проекта «Активная жизнь».

      Татьяна Комиссарова, декан высшей школы маркетинга и развития бизнеса ВШЭ, руководитель проекта «Активная жизнь»: «В России есть активное поколение. Второе — они не хотят, чтобы их воспринимали социальными инвалидами. И третье — это то поколение, которое готово осваивать очень современные профессии, где используются робототехника и всевозможные технологические решения».

      И если около четверти людей старшего поколения хотят работать, то им необходимо помочь, считают в Общественной палате.

      Сергей Рыбальченко, заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства: «Должны быть отдельные программы предпринимательской активности для старшего поколения. Должны быть программы поддержки предпринимателей в „серебряном“ возрасте, поддержка другой активности и даже самозанятости».

      Статус самозанятости — один из удобных инструментов, позволяющих легально работать на себя. Достаточно купить патент, и можно не регистрироваться как предприниматель и налоги уже не платить. Главное — упростить саму процедуру, считает депутат Ярослав Нилов.

      Ярослав Нилов, депутат Госдумы РФ: «Это должна быть необременительная процедура, очень простая и доступная. И дать еще возможность на отсрочку платежа. Условно говоря: приобретает патент, и он обязан в течение полугода погасить стоимость этого патента. Ведь деньги сначала нужно заработать».

      Сейчас получить такой патент можно, работая няней, сиделкой, репетитором или ведя домашнее хозяйство. У остальных выход только один — получить статус индивидуального предпринимателя. Для многих это слишком сложно, уверяет Татьяна Комиссарова.

      Татьяна Комиссарова: «Сегодня они не могут воспользоваться патентом, потому что они не попадают в этот список».

      А еще, согласно исследованиям, стоит пересмотреть некоторые программы обучения. Людей старшего возраста обучать новым революционным профессиям не имеет смысла. У всех опрошенных и желающих работать уже был большой опыт, требующий лишь добавления современных навыков.

      Например, уроки по пользованию смартфоном могут сильно осовременить многоопытного специалиста, давая возможность общаться с молодым коллективом.

      Подробности — в сюжете.

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