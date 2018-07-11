Фурсенко: изменения пенсионного законодательства не коснутся льгот учителей

Российским учителям сохранят все льготы после изменения пенсионного законодательства. Об этом заявил помощник президента Андрей Фурсенко на форуме «Территория смыслов» во Владимирской области.

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Сейчас преподавателям, которые работают с детьми, выход на пенсию гарантирован уже после 25 лет стажа. По словам Фурсенко, учителя сохранят за собой этой право. Зашла и речь и о зарплатах.



Андрей Фурсенко, помощник президента РФ по научно-образовательной политике: «Это то, от чего зависит наше будущее, наши дети. И ответственность государства — сделать так, чтобы учителя могли вести достойный образ жизни. Это очень важная вещь. Но ответственность учителя — при этом не забывать о том, что на них долг создавать будущее страны».



«Территория смыслов» проходит на Клязьме уже в четвертый раз. В рамках второй смены под названием «Образование будущего» участники форума должны разработать новую программу, которая поможет заинтересовать современных детей процессом обучения. Форум завершит свою работу 12 августа.