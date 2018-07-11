    На Камчатке умер младенец, которого родители на ночь оставили одного

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    На Камчатке умер младенец, которого родители на ночь оставили одного

    На Камчатке умер младенец, которого родители на ночь оставили одного

    Следователи на Камчатке проводят проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка, которого его родители на всю ночь оставили одного дома.

    Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, в ночь с 10 на 11 июля мать ребенка, 35-летняя жительница села Тигиль Камчатского края, и ее сожитель, 33-летний отец ребенка, ушли из дома, оставив девочку одну в квартире, и до утра распивали алкогольные напитки со своими приятелями.

    Из сообщения СУ СК по Камчатскому краю: «Около 06:00 11 июля, вернувшись домой, родители решили ложиться спать и обнаружили ребенка мертвым».

    По результатам первоначальной проверки телесные повреждения на теле ребенка и другие признаки, свидетельствующие о криминальном характере смерти, не обнаружены. Для установления причины смерти назначена экспертиза.

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