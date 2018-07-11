На Камчатке умер младенец, которого родители на ночь оставили одного

Следователи на Камчатке проводят проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка, которого его родители на всю ночь оставили одного дома.

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Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, в ночь с 10 на 11 июля мать ребенка, 35-летняя жительница села Тигиль Камчатского края, и ее сожитель, 33-летний отец ребенка, ушли из дома, оставив девочку одну в квартире, и до утра распивали алкогольные напитки со своими приятелями.



Из сообщения СУ СК по Камчатскому краю: «Около 06:00 11 июля, вернувшись домой, родители решили ложиться спать и обнаружили ребенка мертвым».



По результатам первоначальной проверки телесные повреждения на теле ребенка и другие признаки, свидетельствующие о криминальном характере смерти, не обнаружены. Для установления причины смерти назначена экспертиза.