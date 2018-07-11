В России могут измениться правила регистрации новых автомобилей

В Госдуме рассмотрят законопроект, который облегчит покупателю порядок регистрации новых автомобилей.
Как пишет «Коммерсант», комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять во втором чтении законопроект «О государственной регистрации транспортных средств». Документ прошел первое чтение 5 лет назад, в 2013 году, после чего находился на стадии доработки.
Поправки предполагают облегчить для покупателей процесс регистрации новых автомобилей, приобретаемых у официальных дилеров, которые получат возможность ставить на учет в ГИБДД транспортные средства.
В случае принятия законопроекта авторизованные дилеры получат возможность изготавливать номера и передавать весь комплект регистрационных документов клиенту вместе с ключами. Регистрация автомобиля в салоне станет платной услугой, предельную стоимость которой установит Федеральная антимонопольная служба.
Документ также разделяет понятия «государственного регистрационного знака» — металлической пластины, на которую наносятся символы, и «государственного номера» — сочетания букв и цифр. Автомобильные знаки, согласно законопроекту, можно будет получить в автосалоне, но сами номера будет присваивать ГИБДД.
Поправки предполагают облегчить для покупателей процесс регистрации новых автомобилей, приобретаемых у официальных дилеров, которые получат возможность ставить на учет в ГИБДД транспортные средства.
В случае принятия законопроекта авторизованные дилеры получат возможность изготавливать номера и передавать весь комплект регистрационных документов клиенту вместе с ключами. Регистрация автомобиля в салоне станет платной услугой, предельную стоимость которой установит Федеральная антимонопольная служба.
Документ также разделяет понятия «государственного регистрационного знака» — металлической пластины, на которую наносятся символы, и «государственного номера» — сочетания букв и цифр. Автомобильные знаки, согласно законопроекту, можно будет получить в автосалоне, но сами номера будет присваивать ГИБДД.
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