    При взрыве американского бара пострадали три человека. США, взрывы газа, пожары, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри взрыве американского бара пострадали три человека

    При взрыве американского бара пострадали три человека

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    • Фото: @terrenceisdaman / twitter.com
    При взрыве американского бара пострадали три человека

    При взрыве американского бара пострадали три человека

    При взрыве американского бара пострадали три человека
    • Фото: @terrenceisdaman / twitter.com

      • Мощный взрыв газа произошел в пригороде Медисона, в штате Висконсин.

      Как передает Associated Press, взрыв прогремел в районе одного из баров в городке Сан-Прейри после того, как строители повредили газовую магистраль. В эпицентре взрыва оказалось здание бара, оно разрушено. Повреждены несколько домов. Начался пожар, сгорело несколько машин.

      На кадрах с места происшествия, которые публикуют местные СМИ, видны масштабы разрушений.

      При поступлении информации об утечке газа на место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. По данным представителей местных властей, пострадали 3 человека: двое пожарных и офицер полиции. Данные о пострадавших уточняются.

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