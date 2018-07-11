При взрыве американского бара пострадали три человека

Мощный взрыв газа произошел в пригороде Медисона, в штате Висконсин.
Как передает Associated Press, взрыв прогремел в районе одного из баров в городке Сан-Прейри после того, как строители повредили газовую магистраль. В эпицентре взрыва оказалось здание бара, оно разрушено. Повреждены несколько домов. Начался пожар, сгорело несколько машин.
На кадрах с места происшествия, которые публикуют местные СМИ, видны масштабы разрушений.
При поступлении информации об утечке газа на место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. По данным представителей местных властей, пострадали 3 человека: двое пожарных и офицер полиции. Данные о пострадавших уточняются.
На кадрах с места происшествия, которые публикуют местные СМИ, видны масштабы разрушений.
При поступлении информации об утечке газа на место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. По данным представителей местных властей, пострадали 3 человека: двое пожарных и офицер полиции. Данные о пострадавших уточняются.
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