    Пострадавшего в аварии на МКАД эвакуировали вертолетом

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    • Фото: mreporter.ru
    Пострадавшего в аварии на МКАД эвакуировали вертолетом

    Пострадавшего в аварии на МКАД эвакуировали вертолетом

    Пострадавшего в аварии на МКАД эвакуировали вертолетом
  • Фото: mreporter.ru

    • На МКАД произошла авария с участием автобуса и грузовика, есть пострадавшие.

    ДТП с участием «КамАЗа» и рейсового автобуса произошло на 22-м километре Московской кольцевой автодороги в районе Гурьевского проезда. Водитель грузовика въехал в заднюю часть автобуса. Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом.

    Сообщение об аварии, которая произошла в ночь на среду, появилось на странице Московского авиационного центра в Twitter.




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