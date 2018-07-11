Пострадавшего в аварии на МКАД эвакуировали вертолетом

На МКАД произошла авария с участием автобуса и грузовика, есть пострадавшие.
ДТП с участием «КамАЗа» и рейсового автобуса произошло на 22-м километре Московской кольцевой автодороги в районе Гурьевского проезда. Водитель грузовика въехал в заднюю часть автобуса. Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом.
Сообщение об аварии, которая произошла в ночь на среду, появилось на странице Московского авиационного центра в Twitter.
Сообщение об аварии, которая произошла в ночь на среду, появилось на странице Московского авиационного центра в Twitter.
#Экипаж #санитарноговертолёта #МАЦ вылетел в район 23 км МКАД, где произошло массовое #ДТП. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в #специализированноелечебноеучреждениеМосквы. В полёте его сопровождала #авиамедицинскаябригада— ГКУ МАЦ (@mos_avia_centr) 10 июля 2018 г.
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