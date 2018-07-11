Пострадавшего в аварии на МКАД эвакуировали вертолетом

#Экипаж #санитарноговертолёта #МАЦ вылетел в район 23 км МКАД, где произошло массовое #ДТП. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в #специализированноелечебноеучреждениеМосквы. В полёте его сопровождала #авиамедицинскаябригада