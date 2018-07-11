    Тропический циклон «Берил» обрушился на Доминиканскую Республику

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    Тропический циклон «Берил» обрушился на Доминиканскую Республику

    Тропический циклон «Берил» обрушился на Доминиканскую Республику

    Ослабший до тропического шторма ураган «Берил» оставил без электричества 140 тысяч потребителей в Доминиканской Республике.

    Как сообщает местная пресса, тропический циклон, получивший имя «Берил», вызвал наводнения и масштабные отключения электроэнергии в десятках населенных пунктов Доминиканской Республики. Без света остались жители почти 140 тысяч домов. Аварийные бригады пытаются восстановить электроснабжение и расчищают дороги от поваленных деревьев. Затоплены сотни домов.

    Наиболее сложная ситуация сложилась южной провинции страны Сан-Кристобаль. Там из-за наводнений были эвакуированы около 900 человек. Информации

    «Берил» стал вторым за год тропическим штормом, сформировавшимся в Атлантическом океане. Несколько дней назад он усилился до урагана, но после ослаб . А вот тропический шторм «Крис» накануне усилился до категории урагана. Сейчас «Крис» находится примерно в 330 километрах от побережья американского штата Северная Каролина, напоминает ТАСС.

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