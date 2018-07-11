В Азербайджане в ходе беспорядков погибли двое полицейских

В понедельник во время несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа погибли два офицера полиции.
Как передает ТАСС со ссылкой на совместное сообщение Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана, два полковника полиции погибли во время несанкционированной акции в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Гянджи Эльмара Велиева.
Из текста заявления: «При пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции: заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов. Участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колото-режущих предметов».
Возбуждено уголовное дело. Задержаны 40 участников акции, остальным удалось скрыться, сообщили в полиции Азербайджана.
Из текста заявления: «При пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции: заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов. Участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колото-режущих предметов».
Возбуждено уголовное дело. Задержаны 40 участников акции, остальным удалось скрыться, сообщили в полиции Азербайджана.
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