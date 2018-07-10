Из Малайзии экстрадировали в Россию беглого банкира, обвиняемого в мошенничестве

В Москву доставлен разыскиваемый по делу о мошенничестве сотрудник одного из банков, скрывавшийся от правосудия в Малайзии.
В МВД сообщили, что объявленный в международный розыск гражданин России, подозреваемый в мошенничестве с персональными данными клиентов банка, где он работал, экстрадирован сегодня из Малайзии.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Сегодня в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву доставлен Ерижоков Арсен Анатольевич 1980 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“».
Следствие установило, что Ерижоков передавал подельникам сведения о персональных данных клиентов банка, включая контрольную информацию по банковским картам, а также о счетах и вкладах, составляющих банковскую тайну.
Обвиняемый покинул Россию в 2011 году. В апреле этого года объявленный в международный розыск по каналам Интерпола фигурант уголовного дела был задержан в Малайзии, пишет ТАСС.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Сегодня в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву доставлен Ерижоков Арсен Анатольевич 1980 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“».
Следствие установило, что Ерижоков передавал подельникам сведения о персональных данных клиентов банка, включая контрольную информацию по банковским картам, а также о счетах и вкладах, составляющих банковскую тайну.
Обвиняемый покинул Россию в 2011 году. В апреле этого года объявленный в международный розыск по каналам Интерпола фигурант уголовного дела был задержан в Малайзии, пишет ТАСС.
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