Жителю Кубани ударили опухоль размером с арбуз: фото

В Краснодарской городской клинической больнице скорой медицинской помощи врачи провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли.

Медики отмечают, что уже удаляли подобные опухоли, но этот случай назвали особенно трудным.



Мужчину 47 лет с огромным «шаром» на шее привезли в больницу на скорой. Опухоль была величиной с небольшой арбуз.



Из сообщения Минздрава Краснодарского края: «Нарост образовался давно, но за последние три недели, инородное тело стало настолько увеличиваться, что пациенту стало уже трудно дышать и глотать. У него практически пропал голос».



Операция по удалению опухоли длилась четыре часа и прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке.