Национальное собрание Франции прервало заседание из-за футбола

Председатель Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи объявил, что нижняя палата парламента прерывает свою работу на время матча в
Санкт-Петербурге между французской сборной и командой Бельгии в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.
Франсуа де Рюжи во время заседания французского парламента отправил депутатов смотреть футбол. Его инициатива была встречена вздохом облегчения депутатов, а затем и их бурными аплодисментами, сообщает ТАСС.
Франсуа де Рюжи, председатель Национального собрания Франции: «Многие коллеги попросили меня об этом и теперь я информирую вас, что вечернее заседание будет прервано с 19.45 до 21.45 минут (20.45 — 22.45 мск) по всем понятным причинам, и которые, безусловно, связаны с обеспечением национального единства».
На заседании обсуждался важнейший для страны вопрос о конституционной реформе. Он вызывает сильное сопротивление представителей политической оппозиции и ожидается, что за две недели обсуждения к нему будет предложено более тысячи поправок.
Депутаты тем не менее смогут посмотреть матч как в своих кабинетах, так и в тех помещениях, где установлены телеэкраны, обычно используемые для трансляции дебатов. Кроме того, парламентских фанатов ждут в знаменитой «Поилке» — кафе в здании парламента
Основным центром футбольных страстей в Париже станет площадь Отель-де-Виль — у главной городской мэрии, поблизости от Лувра и острова Сите. Там создана единственная в стране городская фан-зона, оборудованная гигантским экраном. Тысячи болельщиков, несмотря на жаркую погоду, полностью заполнили большую площадь еще за три часа до начала матча.
Франсуа де Рюжи, председатель Национального собрания Франции: «Многие коллеги попросили меня об этом и теперь я информирую вас, что вечернее заседание будет прервано с 19.45 до 21.45 минут (20.45 — 22.45 мск) по всем понятным причинам, и которые, безусловно, связаны с обеспечением национального единства».
На заседании обсуждался важнейший для страны вопрос о конституционной реформе. Он вызывает сильное сопротивление представителей политической оппозиции и ожидается, что за две недели обсуждения к нему будет предложено более тысячи поправок.
Депутаты тем не менее смогут посмотреть матч как в своих кабинетах, так и в тех помещениях, где установлены телеэкраны, обычно используемые для трансляции дебатов. Кроме того, парламентских фанатов ждут в знаменитой «Поилке» — кафе в здании парламента
Основным центром футбольных страстей в Париже станет площадь Отель-де-Виль — у главной городской мэрии, поблизости от Лувра и острова Сите. Там создана единственная в стране городская фан-зона, оборудованная гигантским экраном. Тысячи болельщиков, несмотря на жаркую погоду, полностью заполнили большую площадь еще за три часа до начала матча.
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