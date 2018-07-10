    «Ювентус» заплатил за Роналду 100 млн евро

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    «Ювентус» заплатил за Роналду 100 млн евро

    «Ювентус» заплатил за Роналду 100 млн евро

    «Ювентус» заплатил за Роналду 100 млн евро
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Туринский «Ювентус» заплатит мадридскому «Реалу» 100 миллионов евро за нападающего Криштиану Роналду.

    Как сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба, сумма будет перечислена испанскому клубу двумя траншами. Контракт с 33-летним португальским форвардом рассчитан до 30 июня 2022 года.

    Из сообщения «Ювентус»: «Его зовут Криштиану Роналду. Он игрок „черно-белых“».

    Также туринский клуб заплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом ФИФА «механизма солидарности».

    Ранее стало известно, что мадридский «Реал» согласился отпустить пятикратного обладателя «Золотого мяча», нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду из клуба, за который он выступал с 2009 года.

    А на официальном сайте испанского клуба появилось обращение футболиста к коллегам из «Реала» и болельщикам. Роналду поблагодарил команду и заявил, что все эти девять лет в «Реале» были самыми счастливыми в его жизни. Тем не менее «пришло время для нового этапа, прошу всех болельщиков понять меня», — написал он.

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