«Ювентус» заплатил за Роналду 100 млн евро

Туринский «Ювентус» заплатит мадридскому «Реалу» 100 миллионов евро за нападающего Криштиану Роналду.
Как сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба, сумма будет перечислена испанскому клубу двумя траншами. Контракт с 33-летним португальским форвардом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Из сообщения «Ювентус»: «Его зовут Криштиану Роналду. Он игрок „черно-белых“».
Также туринский клуб заплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом ФИФА «механизма солидарности».
Ранее стало известно, что мадридский «Реал» согласился отпустить пятикратного обладателя «Золотого мяча», нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду из клуба, за который он выступал с 2009 года.
А на официальном сайте испанского клуба появилось обращение футболиста к коллегам из «Реала» и болельщикам. Роналду поблагодарил команду и заявил, что все эти девять лет в «Реале» были самыми счастливыми в его жизни. Тем не менее «пришло время для нового этапа, прошу всех болельщиков понять меня», — написал он.
Из сообщения «Ювентус»: «Его зовут Криштиану Роналду. Он игрок „черно-белых“».
Также туринский клуб заплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом ФИФА «механизма солидарности».
Ранее стало известно, что мадридский «Реал» согласился отпустить пятикратного обладателя «Золотого мяча», нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду из клуба, за который он выступал с 2009 года.
А на официальном сайте испанского клуба появилось обращение футболиста к коллегам из «Реала» и болельщикам. Роналду поблагодарил команду и заявил, что все эти девять лет в «Реале» были самыми счастливыми в его жизни. Тем не менее «пришло время для нового этапа, прошу всех болельщиков понять меня», — написал он.
Комментарии