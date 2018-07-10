Ничего, кроме триумфа: французы прогнозируют 2:0 в пользу трехцветных на полуфинале ЧМ в Петербурге

смотреть ЧМ-2018: Франция против Бельгии

Атмосфера на Крестовском за час до матча уже как на стадионе, даже если это не стадион, а просто ресторан, оккупированный французами, которые превратили его в свой гостевой сектор.Настроение у фанатов боевое, так что они не только с большим аппетитом приступили к футбольному аперитиву, но и вечером настроены на настоящее голевое пиршество., болельщик (Франция): «Специально для моей мамы я взял такую кофту. Она была коммунисткой, работала на заводе „Ситроен“ и в свое время даже пела гимн Советского Союза. А я просто хочу сказать огромное спасибо вам за организацию такого турнира».Все французы, а их здесь около 200, сходятся на том, что именно эта пара (Франция и Бельгия) разыграет между собой досрочный финал чемпионата мира. Тем более после провала на домашнем Евро два года назад болельщики трехцветных не ждут от своей команды ничего, кроме триумфа.наблюдал за тем, как французы готовятся к полуфинальному матчу ЧМ в Петербурге.