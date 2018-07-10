Низкая температура и слабое сердцебиение: медики рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей

Сегодня в Таиланде завершилась финальная стадия крупной спасательной операции, за которой следили во всем мире и которая никого не оставила равнодушным.
Военные дайверы эвакуировали из затопленной пещеры всех школьников и тренера детской футбольной команды. Под землей они провели в общей сложности 17 суток, большую часть времени — без еды, питьевой воды и надежды на спасение. В последние дни с ними находились врач и трое спецназовцев. Они тоже благополучно выбрались на поверхность.
А вот Илон Маск успел к шапочному разбору. Основатель SpaceX прилетел в страну и привез мини-субмарину, которую его корпорация изготовила специально для спасения узников пещеры. Но она не пригодилась.
Сегодняшний брифинг в штабе спасателей начался с аплодисментов. Собравшиеся уже догадывались, о чем им сообщит руководитель операции. И вот эти слова прозвучали.
Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «Хочу сообщить хорошую новость, которую все ждали: все 12 „Лесных Вепрей“ и их тренер в безопасности, операция по их спасению успешно завершена, все они доставлены в больницу и уже сегодня родные смогут общаться с ними через стекло в больнице».
Финал этой драмы получился счастливым — прямо как в кино, хотя (с учетом всех обстоятельств) в него верилось с трудом. Шутка ли 10 дней провести в воздушном мешке, в недрах горы, без связи с внешним миром и почти без надежды, что тебя найдут. И это для школьников, старшему из которых 16. А потом, когда группу наконец обнаружили, истощенным подросткам почти неделю пришлось ждать, когда их эвакуируют по пятикилометровому туннелю, частично заполненному водой. Причем выплывать пришлось самим, держась за натянутый вдоль пещеры трос и следуя за опытными дайверами.
Спасали в три этапа. Начиная с воскресенья, каждые сутки на поверхность выводили по четыре человека. Сегодня сразу пятерых. Группу замыкали четверо военных, в том числе медики, которые в последние дни провели в пещере возле заблокированных футболистов. Премьер-министр королевства уже похвалил спасателей за героизм. Попутно ему пришлось развеивать слухи о том, будто бы подростков перед началом операции накачали сильнодействующим веществом.
Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда: «Какой хлороформ? Если бы их усыпили, то как бы они передвигались по пещере? Единственное, что им дали — это успокоительное, чтобы не переволновались, не срывали маску с лица, чтобы не было стресса».
В госпитале спасенные пробудут минимум неделю — у них карантин. Физическое состояние большинства мальчишек, как заявляют врачи, в пределах нормы. Есть, конечно, проблемы, но не смертельные.
Чесада Чокдамронгсук, представитель Министерства здравоохранения Таиланда: «Первая группа спасенных — им от 14 до 16 лет — прибыла с низкой температурой тела. Нам пришлось их отогревать. У двоих детей обнаружилась легочная инфекция, а еще у одного подростка была рана на лодыжке».
Сообщается, что дети быстро идут на поправку. Разминают мышцы, совершая прогулки вокруг своих коек. У них проснулся аппетит, и они теперь просят врачей в дополнение к больничной еде кормить их хлебом с шоколадным кремом. Что касается второй группы вызволенных из пещеры ребят возрастом 12–14 лет, то двухнедельное заточение, что удивительно, почти никак не сказалось на их здоровье. Только у одного из мальчишек, когда его доставили в клинику, было слабое сердцебиение.
Про третью группу пока неизвестно. Спасенных ждет комплексное медобследование. Ну, и общение с психологами. А потом — возвращение в семью и школу, где их с нетерпением ждут учителя и одноклассники. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
А вот Илон Маск успел к шапочному разбору. Основатель SpaceX прилетел в страну и привез мини-субмарину, которую его корпорация изготовила специально для спасения узников пещеры. Но она не пригодилась.
Сегодняшний брифинг в штабе спасателей начался с аплодисментов. Собравшиеся уже догадывались, о чем им сообщит руководитель операции. И вот эти слова прозвучали.
Наронгсак Осоттханакон, руководитель спасательной операции: «Хочу сообщить хорошую новость, которую все ждали: все 12 „Лесных Вепрей“ и их тренер в безопасности, операция по их спасению успешно завершена, все они доставлены в больницу и уже сегодня родные смогут общаться с ними через стекло в больнице».
Финал этой драмы получился счастливым — прямо как в кино, хотя (с учетом всех обстоятельств) в него верилось с трудом. Шутка ли 10 дней провести в воздушном мешке, в недрах горы, без связи с внешним миром и почти без надежды, что тебя найдут. И это для школьников, старшему из которых 16. А потом, когда группу наконец обнаружили, истощенным подросткам почти неделю пришлось ждать, когда их эвакуируют по пятикилометровому туннелю, частично заполненному водой. Причем выплывать пришлось самим, держась за натянутый вдоль пещеры трос и следуя за опытными дайверами.
Спасали в три этапа. Начиная с воскресенья, каждые сутки на поверхность выводили по четыре человека. Сегодня сразу пятерых. Группу замыкали четверо военных, в том числе медики, которые в последние дни провели в пещере возле заблокированных футболистов. Премьер-министр королевства уже похвалил спасателей за героизм. Попутно ему пришлось развеивать слухи о том, будто бы подростков перед началом операции накачали сильнодействующим веществом.
Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда: «Какой хлороформ? Если бы их усыпили, то как бы они передвигались по пещере? Единственное, что им дали — это успокоительное, чтобы не переволновались, не срывали маску с лица, чтобы не было стресса».
В госпитале спасенные пробудут минимум неделю — у них карантин. Физическое состояние большинства мальчишек, как заявляют врачи, в пределах нормы. Есть, конечно, проблемы, но не смертельные.
Чесада Чокдамронгсук, представитель Министерства здравоохранения Таиланда: «Первая группа спасенных — им от 14 до 16 лет — прибыла с низкой температурой тела. Нам пришлось их отогревать. У двоих детей обнаружилась легочная инфекция, а еще у одного подростка была рана на лодыжке».
Сообщается, что дети быстро идут на поправку. Разминают мышцы, совершая прогулки вокруг своих коек. У них проснулся аппетит, и они теперь просят врачей в дополнение к больничной еде кормить их хлебом с шоколадным кремом. Что касается второй группы вызволенных из пещеры ребят возрастом 12–14 лет, то двухнедельное заточение, что удивительно, почти никак не сказалось на их здоровье. Только у одного из мальчишек, когда его доставили в клинику, было слабое сердцебиение.
Про третью группу пока неизвестно. Спасенных ждет комплексное медобследование. Ну, и общение с психологами. А потом — возвращение в семью и школу, где их с нетерпением ждут учителя и одноклассники. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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