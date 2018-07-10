Сборная Англии перед полуфиналом тренируется с резиновой курицей вместо мяча

Футболисты сборной Англии на тренировке перед полуфинальным матчем чемпионата мира против команды Хорватии в одном из упражнений использовали вместо мяча резиновую курицу, чтобы занятие не было скучным.
Главный тренер команды Гарет Саутгейт поиграл с футболистами английской сборной в салки резиновой курицей. Игроки разделилась на две группы и кидались курицей друг в друга, задача противников была увернуться от «снаряда».
Фото опубликовано в микроблоге английской сборной в Twitter. После разминки с курицей тренировка продолжилась в обычном режиме.
Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии: «Я тоже своих тренеров спросил о том, что это такое. На самом деле просто все, кто занимаются физической подготовкой, хотят как-то стимулировать игроков — и физически, и психологически, чтобы они не делали упражнения, которые были бы скучными. Отсюда и взялась эта курица».
Матч ½ финала между сборными Англии и Хорватии состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники» и начнется в 21:00 мск.
Фото опубликовано в микроблоге английской сборной в Twitter. После разминки с курицей тренировка продолжилась в обычном режиме.
Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии: «Я тоже своих тренеров спросил о том, что это такое. На самом деле просто все, кто занимаются физической подготовкой, хотят как-то стимулировать игроков — и физически, и психологически, чтобы они не делали упражнения, которые были бы скучными. Отсюда и взялась эта курица».
Матч ½ финала между сборными Англии и Хорватии состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники» и начнется в 21:00 мск.
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