«Реал» объявил о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус»

Нападающий сборной Португалии по футболу и испанского «Реала» Криштиану Роналду перешел в итальянский «Ювентус». Об этом сообщает
пресс-служба «Реала».
Мадридский «Реал» согласился отпустить пятикратного обладателя «Золотого мяча», нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Также на сайте опубликовано письмо Криштиану Роналду, в котором он благодарит коллег и говорит, что все эти девять лет в «Реале» были самыми счастливыми в его жизни. Тем не менее, отмечает футболист, пришло время для нового этапа. «Прошу всех болельщиков понять меня», — добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что трансфер 33-летнего Роналду обошелся «Ювентусу» в 105 миллионов евро, а зарплата португальца в итальянском клубе составит 30 миллионов евро в год.
Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. В составе мадридцев он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны, четыре раза побеждал с командой в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза — в Суперкубке УЕФА и три раза становился победителем клубного чемпионата мира.
Также на сайте опубликовано письмо Криштиану Роналду, в котором он благодарит коллег и говорит, что все эти девять лет в «Реале» были самыми счастливыми в его жизни. Тем не менее, отмечает футболист, пришло время для нового этапа. «Прошу всех болельщиков понять меня», — добавил он.
Ранее СМИ сообщали, что трансфер 33-летнего Роналду обошелся «Ювентусу» в 105 миллионов евро, а зарплата португальца в итальянском клубе составит 30 миллионов евро в год.
Роналду перешел в «Реал» из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году. В составе мадридцев он дважды становился чемпионом Испании, столько же раз выиграв Кубок и Суперкубок страны, четыре раза побеждал с командой в розыгрыше Лиги чемпионов, два раза — в Суперкубке УЕФА и три раза становился победителем клубного чемпионата мира.
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