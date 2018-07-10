    Житель Братска убил двух собутыльников, расчленил и разложил по пакетам

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    Житель Братска убил двух собутыльников, расчленил и разложил по пакетам

    Житель Братска убил двух собутыльников, расчленил и разложил по пакетам

    Правоохранители Иркутской области разбираются в обстоятельствах двойного убийства, которое произошло в Братске.

    Как сообщается на сайте Следственного управления СКР по Иркутской области, упакованные в сумки расчлененные тела обнаружили в одной из квартир Братска.

    По подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый 37-летний горожанин. Он рассказал, что вместе с двумя собутыльниками в квартире на Пихтовой улице употреблял спиртное и во время пьяной ссоры нанес одному из товарищей смертельные ножевые раны. Когда второй приятель заявил о своем желании сообщить о случившемся в правоохранительные органы, злоумышленник убил и его.

    Чтобы крыть следы преступления, убийца расчленил тела, разложил по пакетам и сумкам, после чего оставил в той же квартире, где проходили посиделки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, он арестован по решению суда.

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