Замдекана юрфака МГУ заподозрили в хищении 39 млн рублей

Заместитель декана юридического факультета МГУ Владимир
Степанов-Егиянц подозревается в хищении 39 миллионов рублей.
Об этом сообщил следователь по делу в Тверском суд Москвы, где рассматривается ходатайство о заключении Степанова-Егиянца под стражу.
По данным следствия, замдекана МГУ подозревается в мошенничестве на 39 миллионов рублей, совершенном в составе организованной группы. Причем на сегодня установлено местонахождение лишь 25 миллионов рублей из похищенных денег.
Согласно материалам дела, участники преступной группы подделали документы об отставке директора компании «Автофинанс», торгующей подержанными машинами. После этого они похитили из офиса компании сейф с деньгами и автомобили со стоянки.
Следствие не исключает других эпизодов аналогичной преступной деятельности.
Сам Степанов-Егиянц вину не признал. Он утверждает, что стал жертвой, так как «имел контакты с Ольгой Васильевой, которая, оказывается, занималась противоправной деятельностью с компанией „Автофинанс“».
Между тем замдекану вменяется статья о мошенничестве в особо крупном размере, максимальное наказание по которой составляет 10 лет колонии, сообщает ТАСС.
По данным следствия, замдекана МГУ подозревается в мошенничестве на 39 миллионов рублей, совершенном в составе организованной группы. Причем на сегодня установлено местонахождение лишь 25 миллионов рублей из похищенных денег.
Согласно материалам дела, участники преступной группы подделали документы об отставке директора компании «Автофинанс», торгующей подержанными машинами. После этого они похитили из офиса компании сейф с деньгами и автомобили со стоянки.
Следствие не исключает других эпизодов аналогичной преступной деятельности.
Сам Степанов-Егиянц вину не признал. Он утверждает, что стал жертвой, так как «имел контакты с Ольгой Васильевой, которая, оказывается, занималась противоправной деятельностью с компанией „Автофинанс“».
Между тем замдекану вменяется статья о мошенничестве в особо крупном размере, максимальное наказание по которой составляет 10 лет колонии, сообщает ТАСС.
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