    Журналиста НТВ Джона Уоррена не пустили на Украину из-за поездки в Крым

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    Журналиста НТВ Джона Уоррена не пустили на Украину <nobr>из-за</nobr> поездки в Крым

    Журналиста НТВ Джона Уоррена не пустили на Украину из-за поездки в Крым

    Журналиста НТВ Джона Уоррена не пустили на Украину <nobr>из-за</nobr> поездки в Крым

    Погранслужба Украины не пропустила в страну британского журналиста Джона Уоррена, работающего на НТВ.

    Поводом для запрета на въезд стало то, что Джон Уоррен посещал в 2015 году Крым, который украинские власти считают оккупированной территорией. Об этом во вторник сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь украинской погранслужбы Олег Слободян.

    Олег Слободян: «Сегодня в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона обнаружен гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип. Как оказалось, он работает журналистом и ведущим программы „Поедем, поедим“ на одном из телеканалов РФ. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма».

    Также Слободян отметил, что Джону Уоррену запрещен въезд на Украину сроком на три года.

    Джон Уоррен является ведущим программы «Поедем, поедим!» на НТВ. В 2015 и 2016 годах несколько выпусков этой программы были сняты в Крыму.

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