Алтайский СК выпустил мультик о попадании в тюрьму за лайки и репосты

Следственное управление СКР по Алтайскому краю решило бороться с экстремизмом в молодежной среде при помощи мультфильмов. Ведомство выпустило анимационный ролик, рассказывающий о том, как можно попасть в тюрьму за репосты и лайки в Интернете.

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Сотрудники СКР посчитали, что для профилактики можно использовать мультипликационные фильмы, так как подобные преступления совершают в основном люди 14–22 лет. Главный герой ролика — 16-летний подросток Илья, который активно репостил в соцсетях видео и картинки, где светлокожие люди избивают тех, кто не похож на них по цвету кожи или национальности.



Голос за кадром предупреждает, что судимость в будущем лишит молодых людей множества перспектив, поэтому задуматься о том, не оскорбляет ли изображение, видео- или аудиофайл чьих-либо чувств, надо прежде, чем публично высмеять что-то, написать, лайкнуть или сделать репост.



В конце мультфильма юноша оказывается за решеткой из-за того, что «хотел казаться смелым и независимым». В камере стриженный наголо Илья с улыбкой на лице осознает, что «люди любой расы и национальности имеют право на жизнь, доброе к себе отношение и уважение, ведь человечество — это содружество разных культур, каждая из которых интересна и духовно богата».