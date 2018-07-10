В России утвердили требования к качеству мобильных приложений

Росстандарт утвердил требования к качеству мобильных приложений, включающие 87 параметров.
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Как сообщает ТАСС, подобный документ в сфере мобильных приложений утвержден впервые, он вводится в действие с 1 октября 2018 года на период до 1 октября 2021 года.
Стандарт вводит, в частности, требования к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности приложений. В частности, чтобы соответствовать стандарту, мобильное приложение должно требовать «абсолютный минимум разрешений» для работы, иметь «однозначно трактуемую политику конфиденциальности», информировать пользователей, к каким данным оно получает доступ, а также как они собираются, передаются, хранятся и используются ли для рекламы.
Среди требований также есть бесплатный пробный период для платных приложений, а также отсутствие критических уязвимостей и обновления не реже раза в год.
Сообщается, что эти требования должны стать ориентиром для разработчиков, а через три года стандарт может получить статус ГОСТ.
Стандарт вводит, в частности, требования к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности приложений. В частности, чтобы соответствовать стандарту, мобильное приложение должно требовать «абсолютный минимум разрешений» для работы, иметь «однозначно трактуемую политику конфиденциальности», информировать пользователей, к каким данным оно получает доступ, а также как они собираются, передаются, хранятся и используются ли для рекламы.
Среди требований также есть бесплатный пробный период для платных приложений, а также отсутствие критических уязвимостей и обновления не реже раза в год.
Сообщается, что эти требования должны стать ориентиром для разработчиков, а через три года стандарт может получить статус ГОСТ.
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