Украина компенсирует хорватскому футболисту Вукоевичу штраф ФИФА

Федерация футбола Украины приняла решение компенсировать штраф ФИФА бывшему хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу, посвятившему Украине победу над Россией на
ЧМ-2018.
Кроме денег Федерация футбола Украины готова предложить бывшему хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу работу, заявил телеканалу «112. Украина» президент ФФУ Андрей Павелко.
Андрей Павелко, президент ФФУ: «Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. И в случае принятия его решения по трудоустройству предложить ему, с его опытом, работу в Федерации футбола Украины».
Напомним, что сборная Хорватии в Сочи 7 июля в серии пенальти победила команду России в матче ¼ финала чемпионата мира. Позднее в Интернете появился ролик, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида воскликнул «Слава Украине!», а член хорватской делегации Вукоевич добавил: «Это победа за „Динамо“ и за Украину». Оба хорвата в прошлом игроки киевского «Динамо» и таким образом хотели поблагодарить страну.
Однако Хорватский футбольный союз постановил отстранить Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира в России. А дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение.
Второй участник скандала — действующий защитник хорватской сборной Домагой Вида — отделался предупреждением ФИФА. Его жест был расценен как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.
Андрей Павелко, президент ФФУ: «Я лично и руководство Федерации футбола приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен. И в случае принятия его решения по трудоустройству предложить ему, с его опытом, работу в Федерации футбола Украины».
Напомним, что сборная Хорватии в Сочи 7 июля в серии пенальти победила команду России в матче ¼ финала чемпионата мира. Позднее в Интернете появился ролик, в котором защитник хорватской сборной Домагой Вида воскликнул «Слава Украине!», а член хорватской делегации Вукоевич добавил: «Это победа за „Динамо“ и за Украину». Оба хорвата в прошлом игроки киевского «Динамо» и таким образом хотели поблагодарить страну.
Однако Хорватский футбольный союз постановил отстранить Вукоевича от дальнейшей работы на чемпионате мира в России. А дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение.
Второй участник скандала — действующий защитник хорватской сборной Домагой Вида — отделался предупреждением ФИФА. Его жест был расценен как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.
Комментарии