СМИ: власти введут уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

В прессе появилась информация о том, что в России штрафы за езду без техосмотра с 800 рублей вырастут до 2 тысяч, а за проведение ТО без необходимой аккредитации будет грозить уголовная ответственность. Такие поправки в законодательство подготовило Минэкономразвития.
Как пишет газета «Известия», соответствующие меры предусмотрены пакетом доработанных поправок в КоАП, УК и закон о техосмотре. Предложенные нововведения поддержало большинство заинтересованных ведомств — МВД, ФАС, Ространснадзор, Минтранс, Минкомсвязь, Российский союз автостраховщиков.
На сегодняшний день санкции за езду без диагностической карты действуют лишь для водителей такси, грузовиков, учебных машин и автомобилей экстренных и специальных служб. Согласно поправкам, нарушителей будут выявлять камеры фото- и видеофиксации. Поскольку автомобиль за непродолжительное время может оказаться в зоне видимости сразу нескольких камер, авторы идеи предлагают выписывать штрафы в автоматическом режиме не чаще раза в сутки.
Изменения коснутся и тех, кто проводит техосмотр. Оформление документа на неисправное транспортное средство или без проведения ТО, а также занесение этих данных в автоматизированную систему техосмотра будут караться штрафами до 10 тысяч рублей. Пока за такие нарушения наказываются только юридические лица. За ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автостраховщиков предлагается штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей либо сажать в тюрьму на срок до 5 лет.
Вся процедура техосмотра будет сниматься на камеру, а эксперт своей цифровой подписью будет подписывать электронные диагностические карты. Кроме того, для самих пунктов ТО хотят ввести ограничение по числу посетителей, причем пропускную способность нельзя будет превышать более чем на 5%.
На сегодняшний день санкции за езду без диагностической карты действуют лишь для водителей такси, грузовиков, учебных машин и автомобилей экстренных и специальных служб. Согласно поправкам, нарушителей будут выявлять камеры фото- и видеофиксации. Поскольку автомобиль за непродолжительное время может оказаться в зоне видимости сразу нескольких камер, авторы идеи предлагают выписывать штрафы в автоматическом режиме не чаще раза в сутки.
Изменения коснутся и тех, кто проводит техосмотр. Оформление документа на неисправное транспортное средство или без проведения ТО, а также занесение этих данных в автоматизированную систему техосмотра будут караться штрафами до 10 тысяч рублей. Пока за такие нарушения наказываются только юридические лица. За ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автостраховщиков предлагается штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей либо сажать в тюрьму на срок до 5 лет.
Вся процедура техосмотра будет сниматься на камеру, а эксперт своей цифровой подписью будет подписывать электронные диагностические карты. Кроме того, для самих пунктов ТО хотят ввести ограничение по числу посетителей, причем пропускную способность нельзя будет превышать более чем на 5%.
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