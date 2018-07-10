В Петербурге заново нарисовали граффити с Черчесовым

В Петербурге полностью перерисовали граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова после того, как вандалы закрасили тренеру палец.

Новый рисунок появился на том же месте, где раньше был изображен главный тренер российской команды. Авторы граффити из группы HoodGraff полностью закрасили портрет и нарисовали новый. На нем Черчесов отдает воинское приветствие, что, возможно, является отсылкой к знаменитому жесту нападающего Артема Дзюбы.



Первый портрет Черчесова появилось на стене трансформаторной подстанции в Петроградском районе Северной столицы. Художники подписали его цитатой из песни группы «Ленинград»: «Ты просто космос, Стас!». По словам руководителя арт-группы HoodGraff Артема Буржа, граффити стало знаком признания успехов сборной России на чемпионате мира.



Однако после поражения российской сборной в матче с Хорватией вандалы закрасили на портрете указательный палец тренер.



Кроме того, на граффити анонимно пожаловался один из жителей Петербурга, и администрация Петроградского района решила его закрасить. Тем не менее собственник здания добился отсрочки до 1 ноября.











