В России в 2021 году может начаться производство автомобилей, управляемых силой мысли

Специалисты Нижегородского государственного университета представили автомобиль, которым можно управлять силой мысли.
Специалисты Нижегородского государственного университета имени Лобачевского представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге прототип нейромобиля — автомобиля, которым можно управлять силой мысли. В 2021 году нейромобиль планируется запустить в серийное производство, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Внешне транспортное средство выглядит как обычный автомобиль, но его управление основано на обработке биоэлектрических сигналов, которые посылает мозг водителя, в команды управления устройством. Для этого в нейромобиле установлены специальные сенсоры.
Василий Миронов, руководитель лаборатории разработки интеллектуальных мехатронных технологий ННГУ: «Система управления автомобилем будет осуществлена целым комплексом датчиков, которые будут анализировать окружающую обстановку, и она будет информировать, предупреждать водителя… Это некий ассистент, автомобиль не принимает решений самостоятельно. Мы все равно оставляем окончательное решение за человеком… С помощью сенсоров мы детектируем его намерения, и уже эти намерения транслируются в систему управления автомобиля»
Специалист отметил, что российская модель отличается меньшим энергопотреблением и меньшей стоимостью при лучшей динамике разгона и грузоподъемности.
Нейромобиль рассчитан на людей с инвалидностью. Разработчики ориентируются на несколько категорий людей с ограниченными возможностями: тех, у кого есть мышечная активность, и тех, у кого она отсутствует полностью.
Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области: «Нейромобиль позволит сделать более комфортной и свободной жизнь миллионов россиян. Он нужен людям с патологиями конечностей, церебральным параличом, последствиями травм головы, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. По данным разработчиков, людей, которые сейчас ограничены в мобильности из-за особенностей здоровья и которым мог бы помочь преодолеть эти трудности нейромобиль, в России порядка 13 млн человек».
Внешне транспортное средство выглядит как обычный автомобиль, но его управление основано на обработке биоэлектрических сигналов, которые посылает мозг водителя, в команды управления устройством. Для этого в нейромобиле установлены специальные сенсоры.
Василий Миронов, руководитель лаборатории разработки интеллектуальных мехатронных технологий ННГУ: «Система управления автомобилем будет осуществлена целым комплексом датчиков, которые будут анализировать окружающую обстановку, и она будет информировать, предупреждать водителя… Это некий ассистент, автомобиль не принимает решений самостоятельно. Мы все равно оставляем окончательное решение за человеком… С помощью сенсоров мы детектируем его намерения, и уже эти намерения транслируются в систему управления автомобиля»
Специалист отметил, что российская модель отличается меньшим энергопотреблением и меньшей стоимостью при лучшей динамике разгона и грузоподъемности.
Нейромобиль рассчитан на людей с инвалидностью. Разработчики ориентируются на несколько категорий людей с ограниченными возможностями: тех, у кого есть мышечная активность, и тех, у кого она отсутствует полностью.
Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области: «Нейромобиль позволит сделать более комфортной и свободной жизнь миллионов россиян. Он нужен людям с патологиями конечностей, церебральным параличом, последствиями травм головы, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. По данным разработчиков, людей, которые сейчас ограничены в мобильности из-за особенностей здоровья и которым мог бы помочь преодолеть эти трудности нейромобиль, в России порядка 13 млн человек».
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