С суррогатным алкоголем будут бороться при помощи акцизов на парфюмерию

Введение акциза для парфюмерии и косметики поддержал Минздрав. Этот шаг направлен на борьбу с производством нелегального алкоголя. В ведомстве считают, что предприятия по изготовлению контрафактного спиртного часто прикрываются как раз производством парфюмерии.
Ввести с 2019 года акциз на этиловый спирт, который используют для производства парфюмерии и косметики, изначально предложил Минфин. Сейчас, как сообщают «Известия», эту идею поддержал Минздрав.
Схема такая: производители парфюмерии платят акциз, но получают налоговой вычет на всю сумму, если документально подтверждают, что используют спирт по назначению. А тем, кто делает нелегальный алкоголь, придется платить высокий акциз. По задумке ведомства, так суррогатов станет меньше, да и парфюмерия не подорожает.
Участники рынка не согласны и отмечают, что цены на парфюмерию и косметику вырастут минимум в полтора раза, а предусмотренные требования невыполнимы для большинства предприятий, ведь им придется увеличить свой капитал в несколько раз, чтобы заплатить акциз.
Схема такая: производители парфюмерии платят акциз, но получают налоговой вычет на всю сумму, если документально подтверждают, что используют спирт по назначению. А тем, кто делает нелегальный алкоголь, придется платить высокий акциз. По задумке ведомства, так суррогатов станет меньше, да и парфюмерия не подорожает.
Участники рынка не согласны и отмечают, что цены на парфюмерию и косметику вырастут минимум в полтора раза, а предусмотренные требования невыполнимы для большинства предприятий, ведь им придется увеличить свой капитал в несколько раз, чтобы заплатить акциз.
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