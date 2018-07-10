    С суррогатным алкоголем будут бороться при помощи акцизов на парфюмерию. косметика, парфюмерия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВС суррогатным алкоголем будут бороться при помощи акцизов на парфюмерию

    С суррогатным алкоголем будут бороться при помощи акцизов на парфюмерию

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    С суррогатным алкоголем будут бороться при помощи акцизов на парфюмерию

    С суррогатным алкоголем будут бороться при помощи акцизов на парфюмерию

    С суррогатным алкоголем будут бороться при помощи акцизов на парфюмерию

      Введение акциза для парфюмерии и косметики поддержал Минздрав. Этот шаг направлен на борьбу с производством нелегального алкоголя. В ведомстве считают, что предприятия по изготовлению контрафактного спиртного часто прикрываются как раз производством парфюмерии.

      Ввести с 2019 года акциз на этиловый спирт, который используют для производства парфюмерии и косметики, изначально предложил Минфин. Сейчас, как сообщают «Известия», эту идею поддержал Минздрав.

      Схема такая: производители парфюмерии платят акциз, но получают налоговой вычет на всю сумму, если документально подтверждают, что используют спирт по назначению. А тем, кто делает нелегальный алкоголь, придется платить высокий акциз. По задумке ведомства, так суррогатов станет меньше, да и парфюмерия не подорожает.

      Участники рынка не согласны и отмечают, что цены на парфюмерию и косметику вырастут минимум в полтора раза, а предусмотренные требования невыполнимы для большинства предприятий, ведь им придется увеличить свой капитал в несколько раз, чтобы заплатить акциз.

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