Столтенберг призвал Россию ответить на вопросы о действиях в киберсфере

НАТО ждет от России ответа на озабоченности стран — членов альянса в связи с ее действиями в киберпространстве. По словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, это продемонстрировало бы приверженность Москвы конструктивному диалогу.
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В преддверии саммита в Брюсселе Столтенберг заявил, что «в рамках диалога в совете НАТО — Россия в мае союзники подняли вопрос о попытках России дестабилизировать стран — членов и партнсров НАТО путем действий в киберсфере, а также другой гибридной активности».
Йенс Столтенберг: «Союзники выразили обеспокоенность по поводу кибератак, исходящих из России, а также кампаний по дезинформации и вмешательству в национальные выборы. И теперь Россия должна дать заслуживающий доверия ответ на эти обеспокоенности».
При этом генсек альянса подчеркнул, что НАТО продолжит укреплять свою кибероборону и будет защищать своих союзников от любых угроз, в том числе и в киберпространстве. Он отметил, что частью работы альянса по обеспечению мощной киберобороны стали планы создания нового Центра киберопераций. Столтенберг надеется, что участники саммита одобрят создание этого центра в рамках командной структуры альянса, передает «Интерфакс».
Йенс Столтенберг: «Союзники выразили обеспокоенность по поводу кибератак, исходящих из России, а также кампаний по дезинформации и вмешательству в национальные выборы. И теперь Россия должна дать заслуживающий доверия ответ на эти обеспокоенности».
При этом генсек альянса подчеркнул, что НАТО продолжит укреплять свою кибероборону и будет защищать своих союзников от любых угроз, в том числе и в киберпространстве. Он отметил, что частью работы альянса по обеспечению мощной киберобороны стали планы создания нового Центра киберопераций. Столтенберг надеется, что участники саммита одобрят создание этого центра в рамках командной структуры альянса, передает «Интерфакс».
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