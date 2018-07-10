Научная сенсация: российские археологи нашли в Крыму древний некрополь

Российские археологи сделали уникальную находку недалеко от Севастополя. Во время строительства трассы «Таврида» там обнаружили древний некрополь, который был построен еще до нашей эры. В нетронутом могильнике хранились тысячи ценных артефактов.

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Траекторию строительства трассы «Таврида» проверяли на всякий случай, каких-то данных об археологических памятниках не было. С первым шурфом обнаружены уникальные находки.



Алексей Свиридов, Научный сотрудник Института археологии РАН: «Это не рядовое погребение рядового человека. Мы имеем богатый погребальный инвентарь, мы видим, что на грудной клетке присутствует крупная лучковая фибула, на левой руке — бронзовый браслет, в районе правой руки мы видим раздавленный, но великолепно выполненный сосуд из стекла».



Это скифский могильник, хотя ученые высказываются осторожнее и называют его «мультиэтническим». Такие объекты черные археологи грабили в несколько этапов, последняя волна пришлась на 90-е годы прошлого века. Найти нетронутые захоронения II-IV века нашей эры — большая удача.



Вадим Майко, директор Института археологии Крыма РАН: «Мы можем говорить о достаточно крупной археологической сенсации, большом археологическом открытии, важном не только для Крыма, а для всей археологии России».



В каждой могиле лежали стеклянные кубки, керамика, римские монеты, оружие и украшения. Тысячи экспонатов пополнят музейные экспозиции. Обнаружены также фрагменты кинжала, он сильно корродирован, на поясе видны остатки ременной гарнитуры в виде бронзовой пряжке с загнутым язычком. В экспедиции задействованы больше 50 ученых. Времени на проведение работ мало. Осенью здесь проложат новую автомагистраль.



Расположение всех найденных в могиле предметов тщательно фиксируется, информация заносится на специальный план, описывается, после чего фотографируется с разных ракурсов. Подробности — в репортаже корреспондента Олега Крючкова.