Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева отмечает 65-летие

Сегодня юбилей отмечает Татьяна Веденеева. Еще студенткой ГИТИСа она уже исполнила несколько киноролей, в том числе в знаменитом фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!», затем последовал оглушительный успех на телевидении. Лишь спустя годы пришло признание в театре. Своей яркой жизнью Веденеева доказала, что 65 — только цифры в паспорте.

Ее жизнь напоминает увлекательную книгу о судьбе провинциальной девочки: покорение Москвы, телевидение, всесоюзная слава, роман с миллионером, теперь блестящая игра в театре. Всего этого могло и не случиться, будь юная Таня прилежнее.



Татьяна Веденеева, актриса, телеведущая: «Когда я была маленькой девочкой, я очень хотела быть астрономом. Это была моя реальная мечта, но я закончила школу не с золотой медалью, а чтобы учиться на астронома, как я понимаю, нужен был московский университет, и я была уверена, что без золотой медали там делать нечего, то я решила, что ничего не остается, как идти в артистки».



Так девочка из Сталинграда попала в Москву, очаровала приемную комиссию ГИТИСа, педагогов и даже режиссеров. Талантливая студентка Веденеева получила несколько киноролей, в том числе и в знаменитой ленте «Здравствуйте, я ваша тетя».



Когда диплом был на руках, оказалось, что не могла на сцены столичных театров ступить нога артиста без московской прописки, а вот на телевидении адрес в паспорте значения не имел. Так Веденеева стала диктором. Сам Брежнев любовался теледивой, однажды даже ее попросили стать ведущей на дне рождения генсека в Георгиевском зале Кремля.



Татьяна Веденеева: «Все самые партийные деятели со всего мира, коммунистические партийные деятели, включая наших членов политбюро, семьи Брежнева, 10 народных артистов СССР, среди которых была я без всяких званий. Все было очень торжественно и очень вкусно. Блюда менялись одно за другим. Поскольку я была ведущей, я очень боялась как-то отвлечься и что-либо съесть, я только на все смотрела».



Настоящим телеолимпом для Веденеевой стала программа «Спокойной ночи, малыши». Тетю Таню обожали и дети, и взрослые.