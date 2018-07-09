На «Ленфильме» представили книгу о кино и футболе

В дни чемпионата мира о футболе говорят и на киностудии «Ленфильм». Сегодня там представили книгу журналиста Алексея Дунаевского. Он исследовал, как в разную эпоху в кинолентах ленинградской студии изображалась игра №1.

Автор признается, что старался избежать крена в сторону только футбола или фильмов. Поэтому получилась хронология, в которую уместились и истории о создании легендарных картин, и сведения о том, каким был советский и российский футбол.



Оказывается, эти две полярных области всегда шли рука об руку. Прославленные актеры и режиссеры общались с футболистами и тренерами. А некоторые игроки или спортивные журналисты даже принимали участие в съемках.



Например, комментатор Николай Озеров исполнил роль камео сразу в нескольких фильмах Виктора Садовского: «Всё решает мгновение» и «Одиннадцать надежд».



Алексей Дунаевский, автор книги «Кино. Ленфильм. Футбол»: «Я начинал свое рассуждение с той эпохи, когда к футболу относилась кинематография — наша петербургская, ленинградская кинематография — снисходительно. Когда под футболом понималась игра 22 бугаев. И были в основном комедии. Но шли годы, и отношение к футбольному сюжету усложнялось. И в конце концов оно усложнилось до абсолютной степени, когда можно было рассуждать о крайне серьезной футбольной составляющей».



Алексей Дунаевский надеется, что особенно в дни чемпионата мира и в период резкого расцвета отечественного футбола эта книга станет как никогда актуальной.