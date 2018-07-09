    Патриарх Кирилл оценил влияние футбольной сборной на российское общество

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    Патриарх Кирилл оценил влияние футбольной сборной на российское общество

    Патриарх Кирилл оценил влияние футбольной сборной на российское общество

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сборную России по футболу и ее главного тренера Станислава Черчесова с ярким выступлением на ЧМ-2018.

    В опубликованном на сайте РПЦ поздравлении, патриарх отметил выдающийся результат российской сборной и подчеркнул, что достигнутые успехи стали «убедительным свидетельством высокого профессионализма тренера и спортсменов, целеустремленности игроков, командного духа, а также воли к победе».

    Предстоятель церкви похвалил и болельщиков, которые, по его мнению, оказали «исключительно важную поддержку национальной сборной». «Яркая игра футболистов и искренние сопереживания наших соотечественников содействовали единению российского общества, формированию чувства солидарности у наших сограждан», — добавил он.

    Патриарх Кирилл также пожелал футболистам крепости сил, бодрости духа и новых свершений на спортивном поприще.

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