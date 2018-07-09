Минфин приравнял «слабую» водку к обычной

Минфин уравнял минимальные цены на обычную водку и так называемую «слабую». Приказ министерства опубликован на портале правовой информации.

Теперь для всей водки крепостью от 37 градусов до 40 включительно минимальная розничная цена установлена на уровне 205 рублей.



Дело в том, что раньше для водки крепостью от 37 до 38 градусов минимальной розничной цены вообще не было, и Минфин опасался, что производители начнут вместо обычной водки делать с пониженным градусом и таким способом уходить от обязанности продавать ее по установленной цене.