В российских школах установят камеры с системой распознавания лиц

Проект цифровизации школ, предполагающий начало работы системы распознавания лиц, будет запущен через четыре месяца, заявила министр просвещения России Ольга Васильева.
Ольга Васильева сообщила, что систем распознавания лиц уже тестируют в одной из школ. Она отметила, что «на сегодняшний день это самое дешевое средство безопасности», передает РИА Новости.
Ольга Васильева, министр просвещения России: «Я очень надеюсь, что пример такой школы (цифровой) мы сможем показать месяца через четыре???… Проект осуществляется в одной из небольших школ, не буду называть ни регионы, ни места, это небольшая школа».
Министр добавила, что системы распознавания должны появиться во всех школах до 2024 года.
Ранее сообщалось, что правоохранителям с помощью «умных» видеокамер удалось задержать в фан-зоне ЧМ в Москве разыскиваемого вора.
Ольга Васильева, министр просвещения России: «Я очень надеюсь, что пример такой школы (цифровой) мы сможем показать месяца через четыре???… Проект осуществляется в одной из небольших школ, не буду называть ни регионы, ни места, это небольшая школа».
Министр добавила, что системы распознавания должны появиться во всех школах до 2024 года.
Ранее сообщалось, что правоохранителям с помощью «умных» видеокамер удалось задержать в фан-зоне ЧМ в Москве разыскиваемого вора.
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