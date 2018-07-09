    В Петербурге разыскивают хозяина спасенной из Обводного канала собаки. МЧС, Санкт-Петербург, собаки, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге разыскивают хозяина спасенной из Обводного канала собаки

    В Петербурге разыскивают хозяина спасенной из Обводного канала собаки

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    В Петербурге разыскивают хозяина спасенной из Обводного канала собаки

    В Петербурге разыскивают хозяина спасенной из Обводного канала собаки

      Пользователи соцсетей ищут владельца спасенной из Обводного канала собаки. Дворнягу в воде заметили накануне вечером. Выбраться самостоятельно она не смогла.

      На помощь животному пришли сотрудники МЧС. Спасательная операция развернулась возле 32-го дома по Обводному каналу. По какой причине животное оказалось в акватории неизвестно. Хозяина на набережной не нашли. Тем не менее на собаке был надет намордник, ошейник и поводок. Сейчас ее накормили и приютили в 26-й пожарной части. Но долго держать там не смогут.

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