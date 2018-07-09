В Петербурге разыскивают хозяина спасенной из Обводного канала собаки

Пользователи соцсетей ищут владельца спасенной из Обводного канала собаки. Дворнягу в воде заметили накануне вечером. Выбраться самостоятельно она не смогла.

На помощь животному пришли сотрудники МЧС. Спасательная операция развернулась возле 32-го дома по Обводному каналу. По какой причине животное оказалось в акватории неизвестно. Хозяина на набережной не нашли. Тем не менее на собаке был надет намордник, ошейник и поводок. Сейчас ее накормили и приютили в 26-й пожарной части. Но долго держать там не смогут.