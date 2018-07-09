    Петербургские байкеры отправились в мотоэкспедицию на Ямал. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, автомотоспорт, байкеры, мотоциклы и мопеды, экспедиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские байкеры отправились в мотоэкспедицию на Ямал

    Петербургские байкеры отправились в мотоэкспедицию на Ямал

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    Петербургские байкеры отправились в мотоэкспедицию на Ямал

    Петербургские байкеры отправились в мотоэкспедицию на Ямал

      Четверка петербургских мотоциклистов решила променять прохладное петербургское лето на еще более суровое лето Ямбурга. Сегодня стартовал мотопробег Петербург — Югра — Ямал.

      Авантюристам придется преодолеть на мотоциклах почти пять с половиной тысяч километров. Во время путешествия участники экспедиции планируют снять документальный фильм о природном богатстве Югры и о непростой работе тех, кто добывает самый главный продукт российского экспорта — нефть.

      По словам командора экспедиции Павла Кобяка, уже в Екатеринбурге к ним присоединятся уральские рокеры, а в общей сложности к финишу мотоделегация будет насчитывать почти 50 человек. Возвращение в Петербург планируется во второй половине августа.

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